Han er dømt for fem drap. Nå er han arrestert for ett nytt

Drapet skjedde for 24 år siden.

I 2008 ble Steve Wright, eller «the Suffolk Strangler», dømt for drapene på fem kvinner som ble begått vinteren 2006. Kroppene ble dumpet i Ipswich-området i Storbritannia.

Han soner for øyeblikket en livstidsdom for drapene. Nå er han i politiets søkelys igjen. Det skriver Daily Mail.

24 år siden

17 år gamle Victoria Hall forsvant i 1999. Hun var på vei hjem fra en nattklubb, men nådde aldri frem. Fem dager senere ble hun funnet, død og naken, i en grøft.

Nå har britisk politi bekreftet at Wright ble arrestert for drapet i 2021, men sluppet fri. Samtidig annonserte de at han er re-arrestert for samme drap.

Wright ble ikke arrestert under den opprinnelige etterforskningen i 1999, skriver Daily Mail.

Fem drap

I 2008 ble Wright dømt for drapene på Gemma Adams, Tania Nicol, Anneli Alderton, Paula Clennell and Annette Nicholls.

Likene hadde blitt dumpet i grøftekanter, og noen av kroppene var plassert så de så ut som krusifikser. Det skriver The Mirror.

– Du føler deg på en måte ansvarlig. Det var du som bragte gutten til verden og uten deg, ville han ikke vært der, og hvis han ikke var her ville de ikke blitt drept, sa Wrights far til BBC i 2015.