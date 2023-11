Forlik mellom Diddy og ekskjæresten etter voldtektssøksmål

Sean Combs, kjent som Puff Daddy, P. Diddy og bare Diddy, under utdelingen av Billboard Music Awards i Las Vegas i fjor. Han er søksakt av sangeren Cassie, men nekter for anklagene. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Dagen etter at sangeren Cassie saksøkte ekskjæresten Sean «Diddy» Combs blant annet for voldtekter, har de to inngått forlik. Innholdet i dette er ikke kjent.