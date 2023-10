Britisk etterretning: Russlands største offensiv i Ukraina siden januar

Ifølge den daglige rapporten fra det britiske utenriksdepartementet har Russland nå trolig startet sin største koordinerte offensiv på flere fronter øst i Ukraina på flere måneder.

Det er spesielt den tungt befestede landsbyen Avdiivka som virker å være målet til de russiske styrkene, melder det britiske utenriksdepartementet på Twitter/X. Landsbyen har vært i kryssilden mellom ukrainske og russiske styrker i Donetsk fylke helt siden 2014. Ifølge etterretningen står den som et stort hinder for at russiske styrker skal få kontroll over det annekterte fylket.

Ifølge britene bruker russerne trolig flere væpnede bataljoner i et forsøk på å omringe landsbyen.

«Dette er trolig den mest signifikante operasjonen Russland har påbegynt siden minst januar 2023», skriver de.

Så langt skal ukrainske styrker i stor grad ha klart å stanse den russiske framrykkingen og Russland skal ha blitt påført store tap av både personell og utstyr. Ifølge britene har dette igjen ført til at russerne ikke omtaler operasjonen som en offensiv, men mer som et «aktivt forsvar» og at de ikke ser for seg å ta landsbyen i nær fremtid.

Ifølge tenketanken Insitute for the Study of War (ISW) er det sendt inn minst to brigader for å forsterke styrkene som forsøker å ta Avdiivka.

Ifølge geolokaliserte bilder mener de å kunne slå fast at de russiske framrykkingene kun har ført til svært begrensede gevinster. De ukrainske militære myndighetene i området sier de mandag stanset 22 russiske angrepsforsøk. Søndag var tallet 30.