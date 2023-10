Aleksandr Lukasjenkos uttalelse om Volodymyr Zelenskyj vekker oppsikt

Forsvarer den belarusiske presidenten Volodomyr Zelenskyj?

Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko er en av president Vladimir Putins nærmeste allierte.

Det belarusiske militæret er ikke utplassert i Ukraina, men de har åpnet landet sitt for russiske styrker og våpen.

Lukasjenkos uttalelse som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vekker dermed oppsikt.

Lukasjenko: – Zelenskyj opptrer helt riktig

Lørdag begynte det å sirkulere klipp på sosiale medier hvor den belarusiske presidenten tilsynelatende forsvarer Zelenskyj.

– Vi, og russere, og journalister sier at Zelenskyj er den og den, en tigger, som opptrer respektløst og uærlig. Jeg må si at Zelenskyj opptrer helt riktig, sier Lukasjenko i klippet ifølge Newsweek.

I et lengre klipp fra samme pressekonferanse antyder Lukasjenko at den nåværende konflikten mellom Russland og Ukraina har vært i arbeid siden 2014 – samme år som Russland ulovlig annekterte Krimhalvøya. Lukasjenko sier videre at Zelenskyj ble oppmuntret av Vesten til å kjempe.

Ekspert kaller det propaganda

Den amerikanske militæreksperten Daniel Davis, ved den utenrikspolitiske tenketanken Defense Priorities mener imidlertid Lukasjenkos uttalelser ikke er ment som forsvar av Zelenskyj. I stedet kategoriserer han dem som en del av den russiske propagandakampanjen

– Min tolkning av hele den pressekonferansen til Lukasjenko er at han på visse måter repeterer en linje fra Moskva. Rett og slett at Ukraina og vesten alltid hadde en hemmelig avtale med ham om å kjempe og ikke søke fred. At dette var en hemmelig pakt med Vesten hvor vi skulle bidra med det de trengte, sier Davis til Newsweek.

– Så ved å si at Zelenskyj gjør «det riktige», mener han nok at han spiller rollen sin «riktig», ikke at han gjør det riktige ved å kjempe mot Russland.

Davis mener Lukasjenko prøver å få Zelenskyj, USA og Vesten til å se dårlig ut ved å antyde at de hele tiden har ønsket denne konflikten, men at nå er Zelenskyj sint fordi Vesten ikke har holdt sin del av avtalen – å gi Ukraina det han trenger, som for eksempel nok våpen, for å opprettholde konflikten.

– Etter mitt syn er dette bare en annen versjon av desinformasjonskampanjen Russland og Belarus rutinemessig presser på, legger Davis til.