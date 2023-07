Jenta var forsvunnet i fire år – så kom hun ruslende inn på politistasjon

Fire år etter forsvinningen kom jenta ruslende inn på en politistasjon flere stater unna den hun forsvant fra.

Kvelden før hun fylte 15 år forsvant en jente i Arizona.

Onsdag kunngjorde myndigheter i Montana at den nå 18 år gamle jenta hadde dukket opp.

– Etter alt å tyde er hun fri, frisk og glad, sa kommunikasjonssjefen i Glendales offentlige sikkerhetsmyndighet, Jose Santiago.

Det skriver NY Post.

«Jeg kommer tilbake»

I rapporten fra forsvinningen beskrives jenta som autistisk, men høyt fungerende.

Natten til 15. september 2019 stakk hun av fra familiens hjem i Glendale mens foreldrene sov. Hun la igjen en lapp hvor hun hadde skrevet:

«Jeg stakk av. Jeg kommer tilbake. Jeg sverger. Unnskyld.»

Det var det siste foreldrene hørte fra datteren, før nå.

– Mirakler eksisterer

Jenta ruslet inn på en lokal politistasjon i en liten by i Montana. Der ba hun om å bli tatt av listen over forsvunne barn.

Politistasjonen kontaktet myndighetene i Glendale, som bekreftet jentas identitet. Hun ble så gjenforent med moren, som aldri hadde gitt opp søket.

– For alle med en kjære som er savnet, vil jeg at du skal bruke denne saken som et eksempel. Mirakler eksisterer. Mist aldri håpet og kjemp alltid, sa moren i en Facebook-video etter at datteren kom hjem.

Hun forteller at de ennå ikke har funnet ut av alle detaljene rundt datterens forsvinning, men at det viktigste er at datteren er i live.

Politiet etterforsker nå hvordan jenta kom seg fra Arizona til Montana, og hvem hun har bodd med de siste fire årene.