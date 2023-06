Medier: Den ukrainske offensiven er i gang

NTB

Flere medier – blant dem NBC News og Washington Post – skriver torsdag at den ukrainske våroffensiven er i gang.

Opplysningene bekreftes imidlertid ikke offentlig av den ukrainske militærledelsen.

– Vi har ingen slik informasjon. Og vi kommenterer ikke opplysninger fra anonyme kilder, sier en talsperson for den ukrainske generalstaben til Reuters.

Forsvarsledelsen har tidligere svart på samme måte på spørsmål om ukrainske framstøt, blant annet da CNN for noen dager siden ba om en kommentar til meldinger om kamper i Donetsk.

Ukrainske myndigheter har opplyst at landets styrker er klar for en motoffensiv, men har samtidig sagt at det ikke vil komme noen kunngjøring om når den starter.

NBC News siterer en ukrainsk offiser og en soldat ved fronten som sier at offensiven nå er i gang.

Washington Post skriver at ukrainske styrker, inkludert angrepsenheter med vestlige våpen og trening i Nato-taktikk, har trappet opp angrepene langs fronten sørøst i landet.

Avisen henviser til fire ukrainske militærkilder. Kildene er ikke klarert for å snakke åpent om utviklingen, og uttaler seg derfor anonymt, ifølge avisen.

Kamper nær Tokmak

Den okkuperte byen Melitopol, som ligger langs kyststrekningen Russland har tatt kontroll over, har lenge blitt utpekt som et sannsynlig mål for en ukrainsk offensiv.

Flere russiske kilder sier også at den ukrainske offensiven er innledet. Russiske militærbloggere har de siste par dagene skrevet om harde kamper i den delvis russiskkontrollerte regionen Zaporizjzja, der Melitopol ligger. Blant annet nevnes et område ved byen Tokmak.

Okkupasjonsstyrets leder Vladimir Rogov har uttalt til statlige russiske medier at Ukraina har angrepet med «full kraft» og gjort enkelte framskritt.

Men i likhet med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu insisterer Rogov på at angrepene er slått tilbake og at ukrainerne har lidd store tap.

Noen uavhengige opplysninger om kampene foreligger ikke.

Tre retninger?

Den svenske oberstløytnanten Peter Lidén påpekte tidligere i uka at en offensiv er mer enn et angrep. Det inngår også forberedelser og såkalt forstrid, som omfatter beskyting av mål i områdene man vil angripe.

– Jeg vil hevde at vi har sett begynnelsen på offensiven for ganske lenge siden og at vi nå har sett begynnelsen på en angrepsbevegelse på bakken, sa Lidén da.

Den russiske ultranasjonalisten og militærbloggeren Igor Girkin er en annen som mener den ukrainske offensiven er i gang, og at den startet «for fem-seks dager siden». I et innlegg på Telegram antyder han framrykning på tre fronter: Sørover mot Svartehavskysten, i retning det sørlige Donetsk og mot Svatove nord i Luhansk.

