Rasismens dype spor i USA gjør det farligere for svarte å bli gravid

Søstrene Angelica og Ansonia har et vanskelig forhold til det amerikanske helsevesenet. Da de opplevde smerter og komplikasjoner under graviditeten følte de at legene på sykehuset i Birmingham i Alabama ikke hørte på dem. Foto: Wong Maye-E / AP / NTB

NTB

Svarte kvinner har tre ganger så høy dødelighet under svangerskap og fødsel som andre kvinner i USA.

Flere tiår etter at segregering ble forbudt, fører strukturell rasisme i det amerikanske helsevesenet fortsatt til en rekke tragiske skjebner.

Angelica Lyon visste at det var farlig for svarte kvinner å føde i USA.

Hun jobbet selv med helse innen utdanningssektoren og på universitetet lærte hun studenter om strukturell rasisme i helsevesenet. I hennes hjemstat Alabama er mødredødeligheten den tredje høyeste i hele landet.

Det Angelica ikke var forberedt på var at hennes eget svangerskap i 2019 nesten skulle ende i den samme tragedien.

Graviditeten ble et mareritt

Graviditeten ble raskt et mareritt for Angelica med forferdelige magesmerter. Da hun tryglet leger og sykepleiere om hjelp, trakk de på skuldrene. Hun ble sendt hjem fra sykehuset uten noen forklaring.

– De fikk meg til å føle at bekymringene mine ikke var viktige, og fordi det var min første graviditet, ble jeg hjemme fordi jeg var redd for at jeg overreagerte, sier hun.

Magesmerter og oppkast av galle ble forklart med at det trolig var falske rier. Først da Angelica kjente en brennende smerte skyte gjennom kroppen og legene så at babyens hjerterytme falt, forsto de at noe var galt.

Hun ble hastet til operasjonssalen for et akutt keisersnitt. Angelica døde nesten av et udiagnostisert tilfelle av sepsis. Det viste seg også at hun led av svangerskapsforgiftning, en farlig tilstand som kan forårsake alvorlige komplikasjoner under svangerskap og i verste fall, død.

Angelica husker kaoset. Legene som løp med henne på en båre til operasjonssalen mens familien sto sjokkert å så på og prøvde å forstå hva som hadde gått galt. Senere fikk hun vite at hun var på respirator i tre dager og nesten døde. Sønnen Malik, som ble født åtte uker for tidlig, overlevde.

En talsperson fra sykehuset henviser til personvern når AP spør om Angelicas sak, men sier at en intern spørreundersøkelse på fødeavdelingen viste at de fleste pasientene var fornøyd med sin behandling.

Langt høyere dødelighet

Angelicas historie er ikke unik, men reflekterer USAs utfordringer med rasisme i helsevesenet.

Sepsis under svangerskap, slik Angelica hadde, er i dag den ledende årsaken til at kvinner dør under fødsel i USA. Infeksjonsrisikoen er dobbelt så høy for svarte kvinner som for hvite kvinner.

I de tidlige stadiene kan infeksjonssykdommen gjenspeile vanlige graviditetssymptomer og det kan være vanskelig å diagnostisere. Mange helsearbeidere vet ikke hva de skal se etter, men manglende diagnoser skyldes også strukturell rasisme i helsevesenet hvor pasienter, spesielt svarte kvinner, ikke føler seg hørt.

Svarte babyer dør også oftere under fødsel og har høyere risiko for å bli født for tidlig, i tillegg til at svarte amerikanere i større grad rammes av andre sykdommer og kroniske plager som astma, diabetes, høyt blodtrykk og Alzheimers.

Færre svarte amerikanere har tilgang på god helsehjelp og deres forventede levetid er kortere enn andre.

– Velkommen til graviditeten

Angelica er ikke alene i familien om å ha hatt en traumatisk fødselsopplevelse. Etter to spontanaborter ble lillesøsteren hennes Ansonia gravid i 2020, en graviditet som også skulle vise seg å bli vanskelig.

– De sa til meg «velkommen til graviditeten, kjære. Dette er hva graviditet er», men jeg sa at jeg ikke trodde det var normalt å kaste opp ti til tjue ganger om dagen. Fastlegen min hørte ikke på meg, forteller Ansonia.

Hun forteller at hun flere ganger ble møtt av helsepersonell som regelmessig kom med stereotypiske vitser og kommentarer hun oppfattet som sårende. I tillegg antok de at hun ikke hadde egen helseforsikring fordi hun var svart.

Ansonia led av diabetes 2, slet med blodtrykket og hjertet, og da hun var 21 uker på vei ble hun diagnostisert med kongestiv hjertesvikt. Da tok legene avgjørelsen om at også hennes baby skulle fødes tidlig ved keisersnitt.

– Det var flere ganger jeg fortalte kjæresten min at jeg trodde jeg skulle dø, sier hun.

Medisinske prøvekaniner

Historikere sporer den strukturelle rasismen som fortsatt vedvarer, tilbake til slavetiden.

– For å virkelig forstå dødelighetskrisen blant svarte kvinner og babyer må vi først forstå den dystre historien rundt hvordan gynekologien begynte i dette landet, sier historiker og forfatter Deidre Cooper Owens.

– Gynekologi i USA begynte på en slaveplantasje i Alabama, og læren er bokstavelig talt bygd opp av sårene påført svarte kvinner, sier hun.

Reproduktive operasjoner som ennå var eksperimentelle på den tiden, blant annet keisersnitt, ble ofte utført på svarte kvinnelige slaver, forteller hun. Leger, deriblant mannen kjent som «gynekologens far», J. Marion Sims, utførte en rekke smertefulle kirurgiske eksperimenter på svarte kvinnelige slaver på 1840-tallet uten bedøvelse.

Segregering av svarte og hvite pasienter på sykehus har også hatt en konsekvens. Helseklinikker som var reservert for svarte kvinner var underfinansiert og støtten de ble tilbudt under svangerskap var minimal sammenlignet med for hvite kvinner.

Et strukturelt problem

– Vi må erkjenne at det ikke bare handler om noen rasistiske mennesker. Folk må slutte å tro at slaveri og rasisme bare er en ting som har skjedd, og skjønne at det faktisk har preget selve grunnmuren av landet vårt og fortsatt gjør det, sier historiker Rana A. Hogarth.

Fremdeles er det enkelte helsearbeidere i USA som har falske oppfatninger om biologiske forskjeller mellom svarte og hvite mennesker, som at svarte mennesker har «mindre følsomme nerveender, tykkere hud og sterkere bein».

Disse oppfatningene har ført til at noen svarte pasienter opplever å ikke få samme tilbud om smertestillende på sykehuset fordi det vedvarer en misoppfatning om at de har en høyere smerteterskel.

Mistet tiltroen til helsevesenet

– Vi vet det er forskjeller og vi vet at svarte kvinner har høyere risiko ved fødsel enn andre. Det er oppsiktsvekkende, sier helseministeren i Alabama Dr. Scott Harris.

Det er gjort grep, blant annet har Joe Biden øremerket 471 millioner dollar til tiltak for å redusere mødredødeligheten.

Det kommer for sent for Angelica og Ansonias mor Sheloda, som etter at begge døtrene nesten døde i fødsel, mistet tiltroen til det amerikanske helsevesenet.

– Det er som et slag i ansiktet, for når skjønner de at dette handler om mennesker? At det ikke spiller noen rolle hvilken farge man har på huden. Jeg har ikke mye tillit lenger, sier hun.

Etter fødselen for tre år siden måtte eldstedatteren Angelica gjennom to operasjoner for å reparere indre skader og behandle infeksjonen i kroppen. I flere måneder etter keisersnittet måtte hun bruke en kolostomipose.

Over tre år senere skjemmes Angelica fortsatt over magen sin, som hun ikke kjenner igjen.

– Jeg elsker barnet mitt, men dette er ikke kroppen jeg ble født med. Dette er kroppen sykehuset ga meg fordi de ikke tok hensyn til meg, fordi de ikke lyttet til meg, sier hun.