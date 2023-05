DNA-funn tyder på ville sorte leoparder i Storbritannia

Turister hevder de har sett en «sort panter» i Skottland og England. DNA-treff på pels-rester tyder på at de kan ha rett.

– Stopp bilen! Der er det en panter!

Det skrek turisten Lottie Hodson til broren Ed da de to og vennen Bella Firth kjørte gjennom det skotske høylandet tidligere i mai.

Til Euronews sier hun at de stoppet bilen og gikk ut for å få en bedre kikk. Innen de klarte å hente frem mobiltelefonen, var den allerede borte.

– Det var i et skogområde og skapningen var større enn en labrador og med en lang hale og var helt svart, sier hun.

Kellas-katt

Hun sier at da de kom til en lokal pub og fortalte om synet der, var det flere som mente det var en Kellas-katt de måtte ha sett.

Kellas-katten var i mange år ansett som en myte før en jeger i 1984 klarte å drepe en slik katt, ved hjelp av en felle. Kellas katt viste seg å være en hybrid mellom den skotske villkatten og tamkatt. Katten som ble drept i 1984 var 110 centimeter lang fra nese til haletipp.

Den mytesomspunne Kellas katt var i mange år ansett som kun en lokal myte, helt til man i 1984 klarte å fange og drepe en. Her er et utstoppet eksemplar i Zoology Museum, ved University of Aberdeen.

DNA-bevis

Det ville vært naturlig å konkludere med at det nok var en svært sjelden Kellas-katt Lottie observert, og ikke en langt mer eksotisk panter. Men forskere lengre sør i England kan ha funnet bevis på at det faktisk er leoparder på den britiske øya.

For da det ble funnet flere døde sauer i Gloucestershire i England, tok man noen prøver fra noe pels man fant ved et piggtråd-gjerde like ved. Den prøven testet positivt for leopard-DNA, kommer det frem i en dokumentar som fulgte prøven. Dokumentaren heter Panthera Britannia Declassified.

– Det har tatt produksjonsteamet fem år å finne et slikt bevis og filme dens reise fra å ha blitt funnet til analysen, sier filmskaper Matthew Everett, som står bak dokumentaren, til Discover Wildlife.

Se video fra arkivet: Sjeldent kattedyr fotografert i Afrika for første gang på over 100 år

Kan stamme fra to perioder

Forskerne tror det kan oppholde seg opp til flere sorte leoparder i Storbritannia. De tror det er to kjente hendelser som kan være potensielle opphav til panter-bestanden. Under andre verdenskrig var det flere dyreparker som kvittet seg med dem, da kjøtt-dietten ble strengt rasjonert.

Man vet at det var svarte leoparder i Storbritannia allerede i 1788. Da det ble gitt en i gave fra Bengal som ble holdt i Tower of London.

Senere, i 1976 førte ny lovgivning til at det ble ulovlig for britiske butikker, som Harrods, å selge eksotiske dyr, og folk som ikke ønsket å følge disse reglene, holdt dyrene hjemme. Da dyrene senere vokste opp, kan de ha blitt sluppet ut i naturen, eller rømt.

Anthony «Ace» Bourke og John Rendall (t.h.) sammen med løveungen Christian på Kings Road i London i 1969. løven Christian var den mest kjente eksotiske katten som ble kjøpt på Harrods i Londno.

– Det er 40 ville katte-arter totalt, men de vi er mest interessert i, i Storbritannia, er de som er store nok til å nedlegge et rådyr. Det er målestokken vi bruker når vi vurderer et bilde eller snakker med vitner, så tenker vi om de er store nok til å nedlegge et rådyr, for det er byttet i deres økosystem, forklarer Rick Minter til Euronews. Han er biolog, men har også på amatørbasis bygget seg opp ekspertise på store katter og står bak podcasten Big Cat Conversations.

Han sier beskrivelsene de får på store katter, som oftest går på svarte pantere av arten sort leopard, som er slankere enn sorte jaguarer eller sorte pumaer. Termen sorte panter brukes ofte om alle tre artene, der katten har sort eller tilnærmet sort pels. Dette er forårsaket av malanisme, og betyr at panter ikke er en egen katteart.

Minter sier at de jevnlig får meldinger om observasjoner, og at de som observerer kattedyret gjerne går tur med hund eller hest og opplever at dyret også reagerer.

Kan være minst 300 individer

Dersom det skulle vise seg at det er en sunn bestand sorte leoparder i Storbritannia, noe forskerne mistenker, så må det være snakk om minst 300 individer spredt rundt hele Storbritannia.

I sitt naturlige miljø, kan en sort leopard gå rundt 50 kilometer. Om det er samlet hunn-leoparder i mindre grupper, så vil hann-leoparden gå fra gruppe til gruppe under parringssesongen.

Sorte leoparder er svært ettertraktede i handelen med eksotiske arter. Denne seks måneder gamle hunn-leoparden «Kiara» overlevde den eksotiske handelen i Ukraina og fikk nytt liv i et dyreherberge i Frankrike i desember i fjor.

Skulle det finnes så mange sorte leoparder i Storbritannia skulle det ikke stå på tilgangen til mat. Det finnes over to millioner rådyr på øyriket.

En leopard eller puma vil kunne trenge å nedlegge en fullvoksen rådyr i uka.

– I løpet av 2023 har jeg sett direkte to rådyr-skrotter som var helt uthult, og ferskt nedlagt. I mitt syn kan de ikke ha blitt spist opp av åtseletere som rev etter for eksempel en påkjørsel. Jeg har sett bilder av ytterlige lignende skrotter, sier Minter. Han mener rådyr-skrottene så ut som de nesten var kirurgisk spist opp, noe som ifølge ham er vanlig for store kattedyr.

Kan bevare bestanden

Han mener DNA-funnene kan være viktig bevis for å bevare bestanden.

– Vitenskapelig er det viktig, da dette kan vise seg å være vår egen utviklede underart av svarte leoparder her i Storbritannia. I sine ville habitat på Java og i Malaya-halvøya synker antallet som følge av krypskyttere, så vår egen populasjon her kan være nødvendig for å redde arten.

Han mener kattene kan leve fint i Storbritannia med rikelig med tilgang på mat, samtidig som de vil gjøre sitt ytterste for å holde seg unna mennesker.

– De er mer redd for oss enn vi er for dem.