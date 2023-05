Roger Waters avviser kritikk etter konsert i Tyskland

Artisten Roger Waters etterforskes av tysk politi. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa via AP / NTB

NTB

Roger Waters, en av grunnleggerne av Pink Floyd, avviser kritikken etter en konsert i Berlin der han etterforskes for mulig oppfordring til hatkriminalitet.

Waters er på verdensturné og spilte også nylig to konserter i Norge. Under deler av konserten stiller han i lang, svart skinnfrakk og avfyrer en replika av en maskinpistol.

Scenen er hentet fra spillefilmen «The Wall» fra 1982, der Bob Geldof benyttet samme kostyme og var omgitt av hakekorslignende flagg prydet med to hammere i kryss.

Filmen var et åpenbart oppgjør med fascisme og autoritære ledere, noe som også er et tilbakevendende tema under Roger Waters konsert.

Under konserten ruller en rekke politiske budskap over store skjermer på scenen. Noen av dem er sterkt kritiske til land og ledere, andre hyller ofre for overgrep og undertrykkelse.

Etterforskes

I Tyskland har Waters høstet kritikk for å framstå som nazilignende skikkelse på scenen, og andre velger å tolke den krasse kritikken hans av Israels okkupasjon av palestinske områder som et utslag av antisemittisme.

Politiet i Berlin etterforsker ham nå for mulig oppfordring til hatkriminalitet fordi kostymet han benyttet på scenen ifølge en talsmann «kan glorifisere» nazismen.

– Kostymet ligner klærne til en SS-offiser, sier talsmannen Martin Halweg.

Svertekampanje

Waters selv avviser kritikken helt og hevder at den er ledd i en kampanje fra «de som ønsker å sverte meg fordi de er uenige i mine politiske synspunkter og moralske prinsipper».

– De delene av min forestilling det stilles spørsmål ved, er helt åpenbart rettet mot fascisme, urettferdighet og diskriminering i alle former, skriver Waters på Twitter.

– Skildringen av en fascistisk demagog har vært en del av showene mine siden Pink Floyds «The Wall», legger han til.

Forsøkt stanset

Waters avviser også anklagene om antisemittisme og understreker at han kritiserer Israels politikk, ikke det jødiske folk.

Myndighetene i Frankfurt forsøkte tidligere i år å nekte Waters å holde konsert der, med henvisning til hans påståtte antisemittiske holdninger.

Waters gikk da rettens vei og fikk medhold i at konserten kunne holdes. Domstolen viste til Waters kunstneriske frihet og konkluderte med at han ikke kan anklages for å spre antisemittisme.

Konserten i Frankfurt finner sted søndag.