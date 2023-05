Folketinget i Danmark skal behandle forslag om aktiv dødshjelp

NTB

Et borgerforslag om å gjøre aktiv dødshjelp lovlig i Danmark har fått 50.000 underskrifter, og skal med det behandles i Folketinget.

Ifølge avisen Kristeligt Dagblad er det første gang det danske Folketinget skal stemme over et forslag om aktiv dødshjelp.

Men det er ikke første gang det har blitt reist et borgerforslag om å gjøre aktiv dødshjelp lovlig i Danmark. I 2018 nådde et lignende forslag 8.386 underskrifter, mens et annet fikk 1.409 underskrifter i 2019, skriver Politiken.

Aktiv dødshjelp er når en lege aktivt avslutter en pasients liv. I Europa er aktiv dødshjelp lov i Nederland, Luxembourg og Belgia, mens det i Sveits, Spania og Tyskland er lov med assistert selvmord under enkelte omstendigheter.

Borgerforslag er en ordning som gir befolkningen i Danmark muligheten til å komme med sine egne lovforslag, men det krever over 50.000 underskrifter for at Folketinget skal behandle dem.