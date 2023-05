Zelenskyj-rådgiver sier våroffensiven er i gang

Ukrainsk artilleri skyter mot frontlinjen under tunge kamper nær Bakhmut. – Det som nå skjer i grenseområdet, er et sjokk for Putin og vil føre til hans fall, sier Zelenskyj-rådgiver Mykhajlo Podoljak.

NTB

Ukrainas lenge varslede våroffensiv for å gjenerobre russiskokkuperte områder er nå i gang, sier en rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj.

– Motoffensiven har pågått i flere dager, sier Mykhajlo Podoljak i et intervju med italiensk TV.

– Det pågår en intens krig langs den 1500 kilometer lange grensa. Vi er alt i gang, sier han.

– Det som nå skjer i grenseområdet, er et sjokk for Putin og vil føre til hans fall, hevder Podoljak.

– Vi benytter våpnene dere har gitt oss til å ødelegge russiske stillinger i de Moskva-okkuperte områdene, inkludert i Donbas og på Krim-halvøya, sier han.

Ukraina: Russiske styrker har avløst Wagner-styrkene i Bakhmut



Russiske styrker har erstatter styrkene fra Wagner-gruppen i Bakhmut, og Russland forsterker flankene rundt byen, ifølge Ukrainas forsvarsdepartement.

Russland forsøker å stanse en ukrainsk fremrykking ved den østukrainske byen, ifølge Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar.

Hun sier videre at Wagner-styrkene fortsatt er inne i bykjernen i Bakhmut, men at de russiske styrkene har avløst dem i utkanten av byen.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin sa tidligere torsdag at de har startet å trekke seg ut av Bakhmut, og at styrkene fra det russiske forsvaret skal overta.

Russiske styrker kunngjorde i helgen at de hadde tatt full kontroll over Bakhmut, og president Vladimir Putin gratulerte sine styrker og Wagner-styrkene med seier i byen.

Wagner har mistet over 20.000 soldater

Ukraina avviste imidlertid at Bakhmut var falt. Maljar sa mandag at deler av byen fortsatt var under ukrainsk kontroll, og at ukrainske soldater fortsatt befant seg i Bakhmut.

Wagner-lederen har hevdet at gruppa har mistet over 20.000 soldater i kampene om Bakhmut. Tallene er ikke verifisert av uavhengige kilder, og er langt høyere enn anslagene fra offisielt hold om drøyt 6000 falne soldater på russisk side.

Kampene om Bakhmut har vært de lengste og blodigste i krigen i Ukraina. Russerne har i nesten ti måneder, siden i fjor sommer, forsøkt å ta byen, som mange eksperter mener ikke har en stor strategisk verdi.

