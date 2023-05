Svensk ekspert: Angrep i Belgorod kan være ukrainsk operasjon

NTB

Mye tyder på at Ukraina står bak angrepene i den russiske Belgorod-regionen, muligens som et første steg i en større motoffensiv, sier oberstløytnant Johan Huovinen ved svenske Försvarshögskolan.

Det har vært uro og sammenstøt i Belgorod, som grenser til Ukraina, siden mandag. Minst én person skal være drept og flere skadd. Væpnede russiske motstandsgrupper har tatt på seg ansvaret, mens russiske myndigheter anklager Ukraina for å stå bak.

– Jeg tenker at det kan se ut som en ukrainsk spesialoperasjon, sier Huovinentil det svenske nyhetsbyrået TT.

Huovinen, som underviser ved Försvarshögskolan og tidligere har tjenestegjort i Russland og Ukraina, sier at det er vanskelig å bedømme situasjonen, men at det kan synes som om ukrainerne forsøker å bruke russernes egen taktikk mot dem.

– En spesialoperasjon der man forsøker å skape et inntrykk av at det er russiske utbrytere som vil slutte seg til Ukraina, og mer eller mindre speile det som skjedde i Luhansk og Donetsk i 2014, sier han.

Mange sivile russere har evakuert fra det aktuelle området, og myndighetene har tatt i bruk en særskilt antiterrorlov. Det russiske militæret er involvert og forsøker etter sigende å presse ut de væpnede inntrengerne.

– Dette har selvfølgelig som hensikt å binde opp russiske militærressurser i denne regionen. Og det kan ikke utelukkes at det kanskje er et første steg i den ukrainske offensiven – at man angriper i én retning, og så skjer det noe annet i en annen retning, sier Huovinen.

