Avis: Russiske passasjerfly flyr på utgåtte reservedeler – passasjerene aner ingenting

Ifølge flere kilder drives det rovdrift på reservedeler for å sikre at det er nok russiske fly i luften. Ifølge både anonyme teknikere og piloter går det alvorlig ut over flysikkerheten.

De vestlige sanksjonene har ført til at russisk luftfart driver kannibalisering på flyene for å kunne holde dem i luften. Levetiden til reservedelene strekkes nå til det maksimale, ifølge russiske kilder.

Da Russland startet sin angrepskrig og invaderte Ukraina i februar i fjor, svarte vestlige land med å innføre en lang rekke sanksjoner mot landet. Flere av dem rammet også landets sivile luftfart svært hardt.

De fleste flyene som flyr fra landet både innenriks og utenriks er produsert av enten franske Airbus eller amerikanske Boeing. Disse to flyprodusentene har nærmest duopol på større passasjerfly og har begge som følge av sanksjonene nektet å levere produkter, reservedeler, støtte til vedlikehold eller service av fly i Russland.

Russiske fly får heller ikke fly til– eller gjennom vestlig luftrom, noe som har ført til at den russiske luftfarten har begrenset seg til innenriksflyvninger og flyvninger til «vennligsinnede land», hovedsakelig sentralt i Asia.

Tyrkia er ett av få land i Europa det fortsatt er mulig for russiske flyselskaper å fly til.Her er en Boeing 737-8-maskin fra Aeroflot ved Istanbul internasjonale flyplsass. Les mer Lukk

2.000 flyvninger

Snart halvannet år etter invasjonen, og sanksjonene ble innført, er den russiske luftfarten i ferd med å gå tom for reservedeler. Ifølge avisen Kommersant, gjengitt av El Pais har Rostransnadzor, en avdeling i det russiske transportdepartementet avslørt at det er gjennomført minst 2000 flyvninger med fly med reservedeler som hadde gått ut over sin satte holdbarhetsdato.

– Det er umulig å importere et antall spesifikke produkter. Som et resultat av dette er flere luftoperasjoner utført med uregelmessigheter, som direkte påvirker flysikkerheten, avslører Viktor Basarguin, lederen av Rostransnadzor i et lydklipp fra et møte Kommersant har fått tilgang til. Møtet skal ha blitt avholdt 16. mai.

I opptaket avslører han at avdelingen har godkjent at flyselskapene får fly med komponenter som egentlig har gått ut på dato. Flyselskapene skal også ha klart å smugle til seg noen reservedeler via tredjeland som De forente arabiske emirater og Kina. Flere fly er også sendt til Iran for større vedlikehold der. Iran har i en årrekke selv vært under vestlige sanksjoner.

Moskva har satt seg som mål at landet selv kan produsere flyene industrien trenger, men denne utviklingen går treigt og ifølge El Pais skal landets president Vladimir Putin være rasende på industri- og handelsminister Denis Manturov for mangelen på fortgang i produksjonen.

Russlands president Vladimir Putin i en flysimulator ved Aeroflot Aviation School utenfor Moskva i mars i fjor, dager etter at flyselskapet ble nektet å fly til eller over de fleste landene i Europa. Les mer Lukk

Får beskjed om å ikke loggføre feil

Ifølge det russiske nettstedet Proekt, gjengitt av Moscow Times, forteller mekanikere ved Russlands største flyselskap, Aeroflot at de har fått beskjed om å ikke rapportere inn tekniske feil som kan føre til flyforbud. Dette med mindre de får direkte ordre fra pilotene.

Proekt trekker frem flere eksempler på fly som har tatt av uten tilstrekkelig med oksygenflasker ombord, vakuumgeneratorer som ikke har vært byttet på seks måneder og dermed ført til at toalettene kun fungerte i gitte trykkhøyder.

I den sterkt regulerte luftfarten vil slike hendelser ført til umiddelbart «grounding» av flyet, noe som ville ført til at det ble nektet å fly videre, men dette ble etter påtrykk fra flyselskapene ikke ført inn i den tekniske loggboken til flyet.

Pilot: – Stoler på flaks

En pilot melder til samme nettsted at de oppdaget at det lakk drivstoff fra flyet da de startet opp motorene på Boeing 737-maskinen ved flyplassen i Kazan. Han husker reaksjonene fra teknikerne.

– Det hadde skjedd flere ganger tidligere, men det sto ikke noe om det i de tekniske loggbøkene. Flyselskapet ba oss om å ikke skrive noe, sier piloten og utdyper:

– Den russiske holdningen om å stole på lykken eksisterer også i luftfarten. Åpenbart er det skremmende å kun stole på håp alene, men dessverre skjer det ved mange flyselskaper i landet i dag.

Ifølge det amerikanske analyseslskapet Oliver Wyman bruker kannibaliserer russiske flyselskaper på enkelte fly for å sørge for at andre har nok reservedeler. Ifølge analyseselskapet var det 736 flymaskiner i bruk ved russiske flyselskaper ved begynnelsen av 2023, mens de anslår at dette antallet vil være halvert innen 2026 og at flyselskapene vil miste om lag 20 prosent av flåten årlig som følge av mangelen på utstyr og vedlikehold.