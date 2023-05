NTB

USAs president Joe Biden har ankommet Japan, hvor han skal delta på G7-landenes toppmøte i Hiroshima.

Presidentflyet Air Force One landet torsdag på den amerikanske militærbasen ved Iwakuni, rett sør for Hiroshima.

Toppmøtet varer fra fredag til søndag, og på dagsordenen står blant annet forholdet til Russland og Kina.

Egentlig var planen at Biden skulle reise videre til Papua Ny-Guinea og Australia. Dette ble avlyst, og grunnen skal være at Biden må hjem for å prøve å løse den politiske striden om det amerikanske gjeldstaket.

Joe Biden blir den andre sittende amerikanske presidenten som besøker Hiroshima, som ble lagt i grus da USA slapp en atombombe over byen i sluttfasen av andre verdenskrig. 140.000 mennesker anslås å ha blitt drept.

Den første sittende presidenten som besøkte byen, var Barack Obama i 2016.