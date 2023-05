Alessandra før Eurovision-finalen: – Vi koser oss

Det er god stemning i den norske leiren før lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool. Alessandra Mele (i midten) møtte norsk presse sammen med dansere og korister. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Norges Eurovision-håp Alessandra har vært gjennom to dager med «mimeleken» for å spare stemmen. Nå er hun klar for kveldens finale i Liverpool.