Ny landsdekkende streik mot fransk pensjonsreform

NTB

Franske fagforeningsledere har torsdag oppfordret organiserte arbeidere til å gå ut i ny riksdekkende streik i protest mot president Macrons pensjonsreform.

Arbeidsnedleggelsen torsdag er den tolvte dagen med riksdekkende streiker hvor franske arbeidere demonstrerer mot den varslede pensjonsreformen, som blant annet vil øke pensjonsalderen fra 62 til 64 år.

Det er ventet at streiken torsdag vil ramme en del togavganger, søppelinnsamling, organiserte ved oljeraffinerier og lærere. Omfanget av demonstrasjonene er imidlertid ikke ventet å bli like store som tidligere, hvor flere millioner mennesker har samlet seg i gatene i protest mot reformen, som nå ser ut til å bli gjennomført.

Grunnlovsdomstol

Fredag vil Frankrikes grunnlovsdomstol avgjøre om reformen lovlig kan gjennomføres. Dersom den gis grønt lys, kan regjeringen sette reformen ut i livet og håpet fra makthaverne er da at de voldsomme protestene vil opphøre.

President Emmanuel Macron sa onsdag at han vil samle fagforeningene til et møte om veien videre etter at avgjørelsen i grunnlovsdomstolen er falt.

Macron og regjeringen vedtok reformen ved hjelp av et smutthull i grunnloven som lar dem omgå nasjonalforsamlingen for å få gjennom en lov.

– Ikke optimist

– Jeg er ikke optimistisk til beslutningen fra grunnlovsdomstolen, men hva vil du jeg skal gjøre? Brenne biler? Vi kan bare be franskmenn om å stemme på Nasjonal samling, sa opposisjonspolitiker Marine Le Pen til den franske nyhetskanalen BFM TV.

Le Pen og hennes ytre høyre-parti Nasjonal samling har vært motstandere av pensjonsreformen. Partiet fremmet et av til sammen to mistillitsforslag mot regjeringen i mars, men statsminister Elisabeth Borne overlevde begge to.

Den omstridte reformen innebærer at pensjonsalderen økes fra 62 år til 64 år, og at folk må stå lenger i arbeidslivet for å kunne få full pensjon.