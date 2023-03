«Krokodillen» Mi-24 er eldre enn pilotene – men blant russernes største frykt

En ukrainsk pilot forbereder det over 40 år gamle kamphelikopteret Mil Mi-24 til et nytt oppdrag. Flyet er langt eldre enn piloten.

Kamphelikopteret Mil Mi-24 har for lengst blitt en veteran, men er fortsatt en kritisk del av Ukrainas kamp om luftrommet.

Malingen har flasset, teknologien fra en annen tid, men det sovjetiske kamphelikopteret Mil Mi-24 har fått et nytt liv etter den russiske invasjonen i Ukraina i fjor. Sovjetiske styrker ga i sin tid helikopteret kallenavnet «krokodillen».

Det over åtte tonn tunge helikopteret er lastet med mitraljøser og missiler og har en rekkevidde på 450 kilometer. Hvert helikopter har to piloter.

Spesialangrep fra luften

Når det suser like over tretoppene i Donetsk-regionen og forsøker å holde russiske styrker i sjakk. Flyet burde vært langt over i pensjonsalderen, men er viktigere enn noen sinne. Flyet utfører fire til seks oppdrag hver eneste dag.

De ukrainske kamphelikoptrene Mil Mi-24 er over 40 år gamle, men fortsatt blant landets viktigste luftvåpen. Da helikopteret ble bygget på 1970-tallet fikk den kallenavnet «krokodillen» grunnet den karakteristiske formen.

– Vi utfører våre kamp-oppgaver for å ødelegge fiendens kjøretøy, personell og jobber med spesialangrep fra avstander der fienden ikke kan nå oss med sine luftforsvarssystemer, sier piloten til nyhetsbyrået AP fra et hemmelig sted i Donetsk-regionen.

Piloten kan ikke avsløre identiteten sin, annet enn å fortelle at det 40 år gamle helikopteret er betydelig eldre enn ham selv.

På slagmarken er det først og fremst artilleri som preger kamphandlingene, men for Ukrainas luftforsvarsdyktighet spiller helikoptrene en veldig viktig rolle.

– Viktigheten av helikoptrene er enorm, sier piloten.

Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone

– Vi trenger å mestre noe nytt

De siste dagene har helikopteret blitt brukt til å sende missiler mot russiske skyttergraver.

– Vi skyter fra store avstander og treffer målet godt. Det er som det kommer et kryss på målet og missilene går akkurat der de skal, sier han men innrømmer at han gjerne skulle pensjonert den godt voksne «krokodillen».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Et ukrainsk Mil MI-24-helikopter skyter raketter mot et russisk mål i Donetsk fylke. Les mer Lukk

– Vi trenger å mestre noe nytt, fra utlandet. Noe med bedre karakteristikker. Som man kan manøvrere bedre med og har flere raketter og kraftigere våpen. Vi kan gjøre flere oppgaver med bedre kvalitet og mindre risiko for oss selv, hinter han overfor Ap-reporteren.

Og det kan se ut til at pilotens bønn ikke går for døve ører. Flere land, inkludert USA og Storbritannia har lovet å sende, eller allerede har sendt helikoptre som en del av den militære hjelpen til Ukraina.