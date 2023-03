Dødstallene stiger i tornado-rammede Mississippi

NTB

– Jeg har aldri sett noe lignende.

23 mennesker er bekreftet omkommet etter at ekstremvær og tornadoer rammet delstaten Mississippi i USA.

Uværet har blant annet herjet i fylkene Sharkey og Humphreys. Småbyen Rolling Fork er fullstendig rasert, ifølge en kvinne som bor der.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Dette var en flott liten by, og nå er den borte, sier Brandy Showah til CNN.

Bare vrakrester er igjen av en hel rekke med hus i Rolling Fork. Biler ligger på taket, og trær er revet opp med roten.

Shanta Howard, som også bor i byen, forteller til TV-stasjonen WAPT at innbyggerne måtte hjelpe til med å hente omkomne ut av ødelagte hus.

Tornadoen rev med seg taket på en rekke hus i området ved Silver City.

Stigende dødstall

Det bekreftede antallet døde har gradvis steget etter at uværet rammet Mississippi fredag kveld lokal tid.

Tidlig lørdag morgen lokal tid skrev Mississippis etat for krisehåndtering på Twitter at 23 mennesker er omkommet. I tillegg er flere titall skadd, og fire personer er savnet.

Rolling Fork ligger i fylket Sharkey, og her er minst 13 mennesker døde, ifølge CNN. Tre personer er omkommet, og to andre er svært alvorlig skadd i Humphreys County. Det er frykt for at dødstallene kan fortsette å stige.

Bare vrakrester er igjen av bygninger i Silver City.

Ødelagte bygninger

Uværet førte til at bygninger ble ødelagt, strømmen forsvant flere steder og det kom hagl på størrelse med golfballer. En tornado skal ha etterlatt seg en «vei» av ødeleggelser som er 16 mil lang.

– Byen min er borte. Men vi gir oss ikke, og skal komme sterkt tilbake, sier ordfører Eldridge Walker i Rolling Fork.

Også områder i Alabama og Tennessee ble berørt av ekstremværet. I løpet av det siste døgnet er det kommet en lang rekke meldinger om tornadoer i Mississippi og Alabama.

En meteorolog som fredag fulgte med på en av tornadoene på en direktesending på TV, stanset opp og ba en bønn da han så hva som var på vei mot bebodde områder i Mississippi.