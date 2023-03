Slik hjelper USA ukrainske luftstyrker

Et ukrainsk kampfly av typen Sukhoi Su-27 bare uker før krigen brøt ut.

Fra trygge omgivelser i California hjelper amerikansk personell ukrainske piloter med å gjøre angrepene mot russiske stillinger så ødeleggende som mulig.

Det er ikke bare bomber og missiler Ukraina mottar fra USA i kampen mot Russland. Trenger det ukrainske luftforsvaret råd er hjelpen bare en telefonsamtale unna. Det opplyser den amerikanske generalløytnanten Michael Loh som er sjef for luftstyrkene i den amerikanske nasjonalgarden.

Ukrainske luftstyrker har vært i kontakt med sine amerikanske kollegaer siden krigens start for å kunne drive luftkrig mot Russland på mest mulig effektivt vis.

Startet med overlevelse

Rådene de amerikanske luftstyrkene gir ukrainerne har endret seg siden de første ukene av den russiske invasjonen, som var preget av desperasjon og kaos.

– Det startet med «dette er hva dere må å gjøre for å overleve det første angrepet» og har utviklet seg til «dette er hvordan dere kan fortsette å hevde luftmakt», sa generalløytnant Loh tidligere denne måneden, ifølge Insider.

Det har snart gått 13 måneder siden Vladimir Putin og hans Russland invaderte Ukraina. På disse månedene har Ukraina mottatt militært utstyr i milliardklassen fra USA. Deler av dette utstyret har funnet veien til det ukrainske luftforsvaret.

Nye bomber og missiler krever ny kunnskap. I tillegg til de taktiske rådene som gis over telefonlinjen kommer det også leksjoner knyttet til de nye våpnene fra USA.

– Vi fortsetter å gi råd om taktikker, teknikker og prosedyrer og nye våpensystemer, sier generalløytnant Loh.

Han påpeker at «kundeservice» alltid er en del av pakken når man mottar amerikansk-produsert utstyr.

Mest hjelp fra California

Mye av støtten de ukrainske luftstyrkene mottar kommer fra luftstyrken i nasjonalgarden i California. De to luftstyrkene har siden 1993 vært en del av et partnerprogram.

Det allerede etablerte forholdet mellom de to styrkene har gjort den amerikanske hjelpen mer effektiv, opplyser generalløytnant Loh.

Tap på begge sider

I luftkrigen over den ukrainske slagmarken har både Ukraina og Russland tapt fly og piloter. Ifølge sjefen for amerikanske luftstyrker i Europa, general James Hecker, har Ukraina mistet mer enn 60 kampfly i krigen så langt. Anslaget når det gjelder russiske tap ligger på over 70, skriver Insider.

På en rekke områder er Russland bedre stilt til luftkrig enn Ukraina, men effektive luftvernsystemer har hindret Russland i å oppnå luftherredømme.

Samtidig gjør russisk luftvern og radar det vanskelig for ukrainerne å fly oppdrag nær frontlinjen for å støtte bakkestyrkene. Ukraina har kun vært i stand til å gjennomføre begrensede luftangrep mot russiske styrker, inkludert noen angrep langt bak russiske linjer. Angrepene på russisk jord blir i all hovedsak utført ved hjelp av droner.

Polen kan sende jagerfly

Torsdag denne uken sa Polens president Andrzej Duda at landet vil sende fire MiG-29 kampfly til Ukraina om få dager. Det er langt raskere enn det som har vært varslet tidligere.

Jagerflyene det er snakk om er gamle MiG-29 som ble utviklet i Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet.

Det ukrainske luftforsvaret har allerede flere MiG-29 i flyflåten sin.