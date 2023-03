Flere drept i skyting i kirke i Hamburg

NTB

Flere personer er drept i en skyting i en kirke i Hamburg, ifølge politiet. Ifølge tyske medier er minst seks drept og flere skadd.

– De første opplysningene tyder på at det ble åpnet ild inne i en kirke i Deelböge-gata i Gross Borstel-distriktet. Flere mennesker ble alvorlig skadd, for noen var også skadene fatale, tvitrer politiet.

Skytingen fant sted rundt klokka 21. RTL får opplyst av nødetater på stedet at minst seks er drept, og at to av de skadde skal være alvorlig skadd.

Skytingen har funnet sted i bydelen Alsterdorf, nord i Hamburg. Ifølge Wetterauer Zeitung skal det være åpnet ild mot et lokale tilhørende Jehovas vitner. Gjerningspersonen eller -personene på frifot, får Bild opplyst. Avisa skriver videre at det er snakk om sju drepte og minst åtte skadde.

I en app for krisevarsling har lokalbefolkningen fått beskjed om å umiddelbart søke tilflukt innendørs, ifølge Bild.

Det er igangsatt en storstilt politiinnsats i Alsterdorf-området.

Saken oppdateres.