NTB

Nord-Korea har skutt opp nok en rakett som har falt ned i Gulehavet utenfor vestkysten, ifølge sørkoreanske kilder.

Raketten var en ballistisk, kortdistanserakett, og den ble skutt opp fra et område ved byen Nampo på vestkysten av den koreanske halvøya, ifølge sørkoreanske militære kilder.

Oppskytingen fant sted to dager etter at søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un advarte om «rask og overveldende» aksjon mot USA og Sør-Korea når de trapper opp sine militærøvelser for å svare på truslene fra nord.

Nord-Korea har gjennomført en rekke testoppskytinger i nærheten av Sør-Korea og Japan de siste månedene.