Tyske etterforskere kan ha funnet båt som fraktet sprengstoff til Nord Stream

Nord Stream-rørledningene kommer i land i Lubmin i Tyskland. I september ble de to gassrørledningene utsatt for sabotasje. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Tyske etterforskere har gjennomsøkt en båt som kan ha blitt brukt under aksjonen mot Nord Stream 1 og 2. Ifølge tyske medier ble båten leid ut av et ukrainsk-eid selskap.

Nyheten ble kjent etter at to anerkjente tyske medier, ARD og Zeit , meldte at tyske etterforskere har identifisert en båt som ble brukt under angrepet på de to gassrørledningene i september i fjor.

Like før siterte New York Times ikke navngitte etterretningskilder i USA på at en pro-ukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter kan ha stått bak sprengingen.

Onsdag bekreftet tyske etterforskere at de gjennomsøkte en båt mellom 18.og 20. januar i år fordi det var mistanke om at båten ble brukt til å frakte sprengstoffet som ble brukt.

Men de understreker at de fortsatt forsøker å finne ut hvem som sto bak og hvilke motiver de hadde.

– Det er fortsatt ikke mulig å trekke noen konklusjoner, spesielt ikke når det gjelder hvorvidt sabotasjen ble beordret av en stat, ifølge etterforskerne.

– Fem menn og en kvinne

Gjenstander som ble beslaglagt på skipet, blir fortsatt undersøkt.

Ifølge de to tyske mediene har en gruppe på fem menn og en kvinne leid en yacht fra et ukrainskeid selskap i Polen. De seks personene skal ha brukt falske pass, og deres nasjonalitet er ukjent.

Yachten ble seilt fra den tyske byen Rostock 6. september, skriver ARD og Zeit.

Etter de siste opplysningene om saken advarer Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius mot forhastede konklusjoner. Han antyder også at sabotasjen kan ha vært en såkalt «falskt flagg»-aksjon, som var ment å sverte Ukraina.

– Vi må gjøre et klart skille når det gjelder om det var en ukrainsk gruppe, og om det skjedde på ukrainsk ordre eller om det var en proukrainsk gruppe som handlet uten at regjeringen visste om det. Men jeg advarer mot å trekke konklusjoner, sa Pistorius til pressen mens han onsdag deltok på EUs forsvarsministermøte i Stockholm.

Statsminister Olaf Scholz har så langt kun sagt at han har merket seg saken i New York Times og understreket at etterforskningen fortsatt pågår.

Rørledningene ble bygd for å frakte russisk gass til Tyskland, men var ikke operative da de ble rammet av eksplosjoner på to ulike steder.

Lekkasjene førte til utslipp av rundt 70.000 tonn metan, ifølge franske forskere. Metan er en kraftig klimagass, og Nord Stream-utslippene tilsvarer over en tidel av Norges samlede årlige klimautslipp.

Ukraina avviser

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov gjentok onsdag at landet ikke har noe med saken å gjøre.

– For meg er dette en rar historie. Historien har ikke noe med oss å gjøre, sier Reznikov, som også var blant deltakerne på EUs forsvarsministermøte i Stockholm.

Han sier han er trygg på at etterforskningen kommer til å avdekke hva som har skjedd.

– Det er et kompliment til våre spesialstyrker, men dette er ikke våre aktiviteter, føyer han til.

Ukraina har tidligere beskyldt Russland for å stå bak eksplosjonen, som skjedde i svensk og dansk farvann.

Russland anklaget Vesten

Russland har fra første stund avvist all innblanding og anklaget vestlige land for å stå bak. Beskyldningen har tidligere fått USAs president Joe Biden til å anklage Russlands president Vladimir Putin for å spre løgner om sabotasjen.

Etter de ubekreftede meldingene om at en proukrainsk gruppe kan stå bak, har russiske myndigheter reagert med å kalle meldingene i vestlige medier for en «avledningsmanøver».

– Det er åpenbart at de ønsker å avlede oppmerksomheten. Hvordan kan amerikanske tjenestemenn anta noe uten en etterforskning? sier Putins talsperson Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået RIA.

Ifølge New York Times er opplysningene hentet fra en ny etterretningsrapport. Avisen skriver også at det er det første kjente sporet av betydning som peker på hvem som kan ha stått bak sabotasjen.

Krever granskning

Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Poljanskij, tok tirsdag igjen til orde for en uavhengig FN-granskning og varslet at Russland vil fremme et forslag om dette i FNs sikkerhetsråd i løpet av mars måned.

Det har vært mange spekulasjoner om hvem som kan ha stått bak sabotasjen. Mange i Vesten mistenkte raskt russiske myndigheter. Men også Ukraina, Storbritannia og USA er blitt beskyldt for å ha utført sprengningene.

Nylig ble også Norge anklaget for å stå bak aksjonen sammen med USA. Påstandene kommer fra den omstridte, amerikanske gravejournalisten Seymour Hersh, som kun har vist til én kilde, som i tillegg er anonym

Historien går ut på at amerikanske marinedykkere med norsk bistand plasserte sprenglegemer på gassrørledningene i fjor sommer, og at de ble utløst i september.

Påstandene er blitt avvist på det kraftigste av både USA og Norge.