Russland: Rapport om Nord Stream-angrep er forsøk på å avlede oppmerksomhet

NTB

En proukrainsk gruppe kan stå bak eksplosjonene på Nord Stream, ifølge amerikanske tjenestemenn. Russland mener påstanden er en avledningsmanøver.

– Det er åpenbart at de ønsker å avlede oppmerksomheten, sier Putins talsperson Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået RIA onsdag.

– Hvordan kan amerikanske tjenestemenn anta noe uten en etterforskning? spør han videre.

Tirsdag meldte avisen New York Times at etterretningskilder peker på muligheten for at en proukrainsk gruppe, uten tilknytning til ukrainske myndigheter, kan ha stått bak eksplosjonene på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i fjor.