Ytterligere 200 mistet jobben i Twitter i helgen

Minst 200 av Twitters ansatte mistet jobben lørdag kveld, ifølge avisen The New York Times. Arkivfoto: Matt Rourke / AP / NTB

NTB

Minst 200 av Twitters ansatte mistet jobben lørdag kveld. Det tilsvarer rundt 10 prosent av de 2.000 ansatte som fremdeles jobbet for selskapet.

Lørdagens runde med oppsigelser var den største siden Twitters eier Elon Musk i november fortalte de ansatte at han ikke hadde flere planer om nedbemanning, skriver avisen The New York Times.

Avisen har fått opplyst at den seneste oppsigelsesrunden har rammet produktsjefer, dataanalytikere og ingeniører som jobbet med blant annet å holde Twitters ulike funksjoner online. Antallet ansatte som jobbet med Twitters inntektsgenerering ble redusert fra 30 personer til færre enn åtte, ifølge en kilde.

Siden Musk tok over som eier av Twitter i oktober har antallet ansatte i selskapet blitt redusert fra 7.500 til rundt 2.000.