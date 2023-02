Scholz: Putin vil ikke nå sine imperialistiske mål

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier Vladimir Putin ikke vil nå sine mål med krigen i Ukraina og at det er opp til Putin å avslutte krigen. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

NTB

Russlands president Vladimir Putin vil ikke nå sine mål i Ukraina, sier Tysklands statsminister ett år etter krigsutbruddet.

– Jo tidligere den russiske presidenten innser at han ikke vil nå sine imperialistiske mål, jo større er sjansen for at krigen kan få en snarlig slutt. Dette ligger i Putins hender. Han kan avslutte denne krigen, sier Olaf Scholz fredag.

En rekke land og ledere markerer at det 24. februar er ett år siden Russlands omfattende invasjon i Ukraina.