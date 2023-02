Orban støtter Sveriges og Finlands Nato-søknad

Viktor Orban sier han er for å slippe Sverige og Finalnd inn i Nato, men at flere av partifellene hans er mindre entusiastiske, blant annet på grunn av det han omtaler som svenskenes og finnenes spredning av løgner om Ungarn.

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban sier han er positivt til å slippe Sverige og Finland inn i alliansen. Ungarns folkevalgte skal stemme over saken i mars.

I et radiointervju fredag sier Viktor Orban at han har oppfordret sine partimedlemmer i nasjonalforsamlingen til å gi grønt lys til de to søkerlandene.

– Representantene er ikke særlig entusiastiske, sier Orban ifølge flere ungarske mediers gjengivelse av uttalelsene.

Noen Fidesz-politikere er skeptiske til at Nato vil få en mye lengre grense mot Russland dersom Finland blir med i alliansen. Andre har innvendinger mot at Sverige og Finland regelmessig kritiserer mangler ved demokratiet og rettsstatens vilkår i Ungarn.

– La oss ta en prat med svenskene og finnene, for det fungere ikke at disse landene sprer løgner om oss, sier Orban i radiointervjuet. Han legger til at Ungarn likevel har en moralsk plikt til å slippe de to landene inn i varmen ettersom Nato åpnet for ungarsk medlemskap etter kommuniststyrets fall.

Ungarn er det eneste Nato-landet utenom Tyrkia som fortsatt ikke har ratifisert Sveriges og Finlands innmelding. Behandlingen av saken i den ungarske nasjonalforsamlingen har dratt ut i tid, men det er sagt at det kan komme en avstemning i mars.