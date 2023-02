Putin: – Vi er i en vanskelig tid

Vladimir Putins TV-sendte tale ble holdt tre dager før årsdagen for invasjonen av Ukraina.

Vladimir Putin gir igjen Vesten skylden for Ukraina-krigen. I talen om rikets tilstand. snakket han også om moralsk forfall og behovet for å beskytte eget folk.

– Vesten sier de vil påføre oss et strategisk nederlag, men hva betyr det for oss? Vår forståelse er at de vil gjøre en lokal konflikt global, og vi vil reagere deretter, sier Putin, i sin tale til landets folkevalgte og militære ledere i Moskva.

Han gjentar også at det er Vesten som har skylden for krigen

Udokumenterte påstander

– Vi tok en stor avgjørelse for ett år siden for å ivareta sikkerheten, sier den russiske presidenten og forsvarer invasjonen i Ukraina. Han hevder Russland gjorde alt for å «løse Donbas-problemet på fredelig vis».

– Men Vesten forberedte et annet scenario. Ukraina var i samtaler med Vesten om våpenleveranser før militæroperasjonen, sier Putin.

Han hevdet vestlige ledere diskuterte å sende atomvåpen til Ukraina og gjentok udokumenterte påstander om at Nato etablerte biologiske laboratorier i landet. BBC har tidligere faktasjekket dette uten å finne grunnlag for Russlands påstand.

– De startet en krig, og vi brukte makt for å stanse den, sier Putin. Dette skal være første gang han omtaler konflikten som en krig, men dette er reservert for det som er blitt gjort mot Russland, mens deres egne handlinger fortsatt omtales som en «militær spesialoperasjon».

Han sier også at de videre oppgavene i operasjonen skal avgjøres steg for steg.

– Det vi gjør nå vil definere vårt folk og vårt land i tiden fremover, sa Putin.

Tilhørere samlet seg for å høre på Putins tale om rikets sikkerhet tirsdag.

Moralsk forfall i Vesten

Den russiske presidenten raljerte også mot det han omtaler som en «åndelig ødeleggelse» styrt av vestlige eliter.

– Se hva de gjør mot sitt eget folk. De ødelegger familier og nasjonal identitet. Selv pedofili omtales som noe normalt, hevder Putin.

Samtidig som han påstår at voksne kan velge selv om de vil leve sammen med noen av samme kjønn og hevder at Russland alltid har vært tolerant, viser han til hellige tekster.

– De gjør det klart at familien er et fellesskap mellom en mann og en kvinne, men selv hellige tekster utsettes for tvil. Anglikanerne planlegger å vurdere en kjønnsnøytral Gud. Hva skal man si til sånt?

– Millioner i Vesten forstår at de ledes mot åndelig ødeleggelse av en gal elite. Dette kan ikke kureres, og det er vår plikt å beskytte vår barn mot dette forfallet, var Putins budskap.

Sier sanksjoner ikke virker

I talen snakket presidenten som ventet også om Russlands økonomi og hevdet den står overfor store muligheter, ikke bare utfordringer. Han mener også Vesten skyter seg selv i foten med økonomiske sanksjoner og sier disse ikke har fungert.

– I fjor spådde de fullstendig økonomisk kollaps. De har sagt at økonomien vil krympe 20–25 prosent. Jeg sa 2,9 prosent og justerte det senere til 2,2. I går ble tallene lagt fram og viste nedgangen i bruttonasjonalprodukt ved utgangen av 2022 på 2,1 prosent, sier presidenten.

Han mener igjen at Vesten først og fremst skader seg selv og sine borgere med sanksjonene som er innført.

– Det har ført til økte priser på hjemmebane, stengte fabrikker og en kollaps i energisektoren, sier han og fortsetter:

– De bruker ulike verktøy for å ødelegge våre handelsforbindelser. De prøver å hindre eksporten og sørger for tyveri av valutareservene våre – jeg kan ikke si det annerledes, sier han og legger til at Russland har etablert «pålitelige forbindelser» som «det finnes mange av i verden» og at volumet av internasjonale betalinger har økt.

Han hevder videre at Vesten ønsker at det russiske folket skal lide og forsøker å destabilisere samfunnet.

– Det kan ikke rettferdiggjøres, og det vil ikke lykkes, fortsetter Putin.

Ingen tale i fjor

Talen ble holdt i konferansesenteret Gostinij Dvor, like ved Den røde plass i sentrum av den russiske hovedstaden. Der er landets folkevalgte, militære ledere og flere andre samfunnstopper til stede, blant annet den russisk-ortodokse kirkens overhode, patriark Kirill, som er en nær støttespiller av presidenten.

Dette er Putins 18. tale om rikets tilstand. I fjor ble det ikke holdt noen slik tale, på grunn av «dynamikken i hendelsene» i det som skulle vise seg å bli oppkjøringen til invasjonen i Ukraina. Fredag er det ett år siden store russiske styrker angrep nabolandet.

Talen ble fulgt nøye også utenfor Russlands grenser. Det skyldes ikke bare krigen, men også at det etter planen skal holdes valg i Russland om et drøyt år.

Putin antas å ville stille til gjenvalg også i 2024, etter over 20 år ved makten. En kontroversiell grunnlovsendring i 2020 innebærer at den 70 år gamle presidenten kan lede landet helt fram til 2036.