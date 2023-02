Dronning Margrethe: Aldri sett så kalde øyne som Putins

Danmarks dronning Margrethe forteller i et nytt intervju om sine møter med Vladimir Putin. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Danmarks Dronning Margrethe forteller i et intervju om sine møter med Vladimir Putin og sier at hun aldri har sett et så iskaldt blikk som hos ham.