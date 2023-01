Belgia stenger nok en atomreaktor

NTB

Belgia stenger ned nok en atomreaktor som har forsynt landet med elektrisitet i 40 år.

Belgiske myndigheter har i likhet med Tyskland besluttet å stenge ned sine atomkraftverk, og ett minutt før midnatt tirsdag vil reaktor 2 ved Tihange-kraftverket bli koblet fra elektrisitetsnettet.

Belgias har hatt sju reaktorer i drift, fordelt på to kraftverk, og de stenger nå ned den andre av disse. Tihange 2-reaktoren har ifølge nyhetsbyrået Belga vært i drift i 40 år.

Den første reaktoren som ble stengt, var ved Doel-kraftverket i utkanten av havnebyen Antwerpen.

Siden 2012 er det påvist flere problemer ved begge de to belgiske atomkraftverkene, og tyske myndigheter har av frykt for ulykker og utslipp lenge krevd at de må stenges ned.

Belgiske myndigheter besluttet i 2003 at atomkraftverkene skulle kobles fra nettet innen 2025, men frykt for energimangel har ført til at sluttdatoen nå er endret til 2035.