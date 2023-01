Tenåringsgutt skutt og drept i Stockholm-forstad

En person er skutt i Skogås sør for Stockholm. Politiet er på stedet og har satt opp sperringer. Les mer Lukk

NTB

En tenåring under 18 år døde av skadene etter at han ble skutt i Skogås i Huddinge sør for Stockholm lørdag kveld, opplyser politiet. Ingen er pågrepet.