Vedum har fått forsikringer fra EU om at Norge ikke blir glemt i USA-forhandlinger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var denne uken i Brussel for å møte EUs konkurransekommissær, Margrethe Vestager. USAs milliardskattepakke bekymrer både EU og Norge, men Vestager skal ha forsikret Vedum om at norske interesser blir ivaretatt i forhandlingene EU nå har med USA. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Finansminister Vedum har fått forsikringer fra EUs konkurransekommissær om at Norges interesser blir ivaretatt i forhandlingene om USAs milliardskattepakke.

EU jobber på høygir for å finne et unntak som gjør at europeiske bedrifter ikke mister tilgang til det amerikanske markedet som følge av USAs gigantiske skattepakke, Inflation Reduction Act (IRA).

Også i Norge er IRA høyt på dagsordenen.

Tirsdag var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Brussel for å møte EUs danske konkurransekommissær, Margrethe Vestager, som også er visepresident i EU-kommisjonen.

I møtet bekreftet Vestager at hun vil gjøre sitt for at et eventuelt unntak for europeiske bedrifter også skal gjelde for norske bedrifter, forteller Vedum.

– Det var hun veldig tydelig på, sier finansministeren til NTB.

EU frykter konsekvensene

Kort fortalt innebærer IRA at det skal brukes nærmere 3.700 milliarder kroner på å subsidiere grønn industriutvikling i USA. Loven ble undertegnet av USAs president Joe Biden i fjor og trådte i kraft ved nyttår.

Problemet, sett fra EUs side, er at pengene kun skal gå til selskaper som i stor grad bruker amerikanske komponenter i produksjonen.

EU frykter at IRA vil svekke den europeiske konkurransekraften, drive bort grønne investeringer og begrense tilgangen til det amerikanske markedet.

Både EU og Norge prøver derfor å overbevise USA om å bli omfattet av et unntak fra regelen om at subsidiene kun skal gå til amerikanske verdikjeder, skriver Dagens Næringsliv. Det er særlig aktuelt i produksjonen av elbiler.

«Norsk blikk»

For Norges del er det viktig at EU har «et norsk blikk» i forhandlingene med USA, sier Vedum. Det mener han at han har fått gehør for.

– Vestager var veldig opptatt av at når hun som EU-kommissær har dialog med USA, så skal hun også ta vare på norske interesser, sier Vedum.

Han forteller at EU-toppen la vekt på den nære alliansen mellom EU og Norge.

– Hun understreket hvor viktig Norge har vært ikke minst i levering av gass til Europa det siste året, sier han.

Også næringsminister Jan-Christian Vestre har hatt flere samtaler med både Brussel og Washington om denne saken, skriver DN.

Vestre jobber i tillegg for å få på plass industripartnerskap med EU, Tyskland og Sverige slik at Norge unngår å havne i en ny batteritoll-knipe, melder E24.

Trenger mer tid

Parallelt med forhandlingene med Washington, legger EU egne planer for å møte konkurransen fra USA.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varslet tidligere denne måneden en ny lovpakke som skal stimulere til grønne investeringer i Europa, blant annet ved å endre statsstøttereglene. Det skal også opprettes et EU-fond.

Norge er bundet av EUs statsstøtteregler gjennom EØS-avtalen.

Vedum sier han og regjeringen trenger mer tid på å analysere det som nå skjer i EU og USA, og hva Norge bør gjøre fremover.

– Vi har ganske mange verktøy i den norske verktøykassa allerede, for eksempel gjennom Enova, som er tilført mye midler de siste årene, og Innovasjon Norge. Så vi har muligheter, sier han.