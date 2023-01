Ny sykepleierstreik i England

Sykepleiere i England går onsdag ut i en to dager lang streik for å kreve høyere lønn, den andre slike streiken på to måneder. Her fra streiken i desember. Arkivfoto: Alastair Grant / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Sykepleiere i England går onsdag ut i en to dager lang streik for å kreve høyere lønn, den andre slike streiken på to måneder.