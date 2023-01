Politi og myndigheter i Seoul får skylden for Halloween-tragedie

Mennesker som ble skadd i trengselen får hjelp av nødetatene etter tragedier under halloween-feiringen i Seoul i slutten av oktober. Fredag la politiet fram sin rapport om hendelsen.

Nesten 160 personer døde under halloween-feiringen i Seoul i oktober. Nå fastslår etterforskerne at tragedien skyldtes dårlig planlegging og respons.

Tragedien skjedde da hundrevis av unge mennesker ble klemt sammen i en trang gate i utelivsstrøket Itaewon i Seoul 29. oktober i fjor. De fleste ofrene var kvinner i 20-årene, blant dem Stine Roalkvam Evensen (20) fra Sandnes.

Sørkoreansk politi har nedsatt et særskilt etterforskningsteam for å finne årsaken til ulykken og hvorfor den tok så mange liv. I en rapport som ble lagt fram fredag, konkluderer de med at det var store mangler både når det gjelder planlegging og nødetatenes respons.

Peker ikke på konkrete ledere

Etterforskerne unnlater imidlertid å legge ansvaret på navngitte ledere, som ordføreren i Seoul og landets innenriksminister.

– Organisasjoner som er juridisk forpliktet til å hindre og respondere på katastrofer – politiet, distriktskontorer og Seoul Metro, iverksatte ikke sikkerhetstiltak på forhånd, eller så var planene deres dårlige, sa etterforskningsleder Sohn Jae-han på en pressekonferanse fredag.

– Det ble heller ikke iverksatt passende tiltak da nødanropene kom inn, sier han videre.

Sohn peker på at det høye dødstallet skyldtes både dårlig samarbeid mellom de ulike etatene og forsinkelser i kommunikasjon og utrykning.

– Ikke uavhengig

De etterlatte er ikke fornøyd med rapporten. De mener det er umulig for politiet å gjennomføre en uavhengig og upartisk granskning av sine egne ansatte og krever at det nedsettes en ny og uavhengig granskningskomité.

Lederen for en av støttegruppene, Lee Jong-chul, sier han er skuffet, men ikke overrasket over at verken innenriksministeren eller Seouls ordfører omfattes av granskningen.

Ifølge Sohn var området allerede tettpakket med mennesker ved 17-tiden. Fire timer senere, ved 21-tiden, var så mange mennesker presset sammen i de smale gatene at det var umulig å bevege seg uten at alle andre rundt beveget seg samtidig.

Ifølge en talsmann for etterforskningsteamet, Kim Dong-wook, skjedde det første fallet over en time senere, klokka 22.15. I løpet av de neste 15 sekundene falt ytterligere fire mennesker, noe som utløste tragedien.

– Forsto ikke hva som skjedde

– Uten at de var klar over situasjonen, fortsatte den fremste delen av folkemengden å presse seg fram gjennom den smale gaten i ti minutter, fram til 22.25, noe som førte til at hundrevis av mennesker ble presset sammen og fanget på en 10 meter lang strekning, sier Kim.

Seks mennesker er pågrepet, deriblant Lee Im-jae, tidligere sjef ved politistasjonen som har ansvar for utelivsstrøket Itaewon, samt Park Hee-young, lederen for distriktskontoret i bydelen Yongsan. Begge er varetektsfengslet og siktet for tjenesteforsømmelse.

Innenriksminister Lee Sang-min nevnes ikke i etterforskningen, selv om mange har krevd hans avgang.

Han er blitt sterkt kritisert for en uttalelse han ga rett etter ulykken, der han hevdet at et høyere antall politifolk og redningsmannskap ikke kunne ha avverget tragedien.