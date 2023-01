Amerikansk eks-general: Skjer dette, kan Putin bruke atomvåpen

Amerikansk eks-general advarer om at en overveldende Ukrainsk suksess på slagmarken kan få fatale konsekvenser.

I et intervju med det amerikanske mediet Insider advarer den tidligere amerikanske generalen Kevin Ryan om at et presset Russland kan gå svært langt for å unngå å måtte legge ned våpnene i Ukraina.

Han mener at krigen kan avsluttes i løpet av 2023, og at Russlands president Vladimir Putin kan benytte seg av atomvåpen hvis dette overveldende skjer i Ukrainas favør.

En avskrekkende funksjon

– Hvis de ukrainske styrkene vinner stort frem på våren, bryter ned det russiske militæret og truet med å ta tilbake Krim, så tror jeg at Russland vil bruke et atomvåpen, sier Ryan til Insider.

Han påpeker at bruken av det ene atomvåpenet skal ha en avskrekkende funksjon ved siden av å ta ut ukrainske styrker.

– Ikke bare for å ødelegge ukrainske militære mål, men også for å overbevise Ukraina om at å fortsette å kjempe vil etterlate Ukraina i et kjernefysisk holocaust, fortsetter han.

Putin har gjentatte ganger truet med bruk av atomvåpen siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Ryan, som har tjenestegjort som amerikansk forsvarsattaché til Russland, mener Kreml i realiteten kun vil vurdere bruk av atomvåpen hvis Ukraina er «på nippet til å beseire den russiske hæren på slagmarken».

Det mest sannsynlige utfallet

Hvis et russisk atomangrep skulle bli utfallet av krigen ville kostnaden potensielt vært titusenvis av menneskeliv, men Ryan er tydelig på at dette ikke er det mest sannsynlige utfallet av krigen.

Han tror både Ukraina og Russland vil slite seg ut i løpet av 2023 slik at krigen «låser seg fast» og etter hvert avsluttes. Han mener intense kamper kommer til å finne sted utover våren og sommeren, og at partene må igjennom dette får å nå en status der de ikke klarer å kjempe mer.

– Begge sider må påføre styrkene på den andre siden flere tap for at dette skal skje, mener Ryan.