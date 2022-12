Russland: Tre drept på russisk flybase da ukrainsk drone ble skutt ned

NTB

Tre ansatte ved flybasen Engels i Russland ble drept da en ukrainsk drone ble skutt ned over området natt til mandag, ifølge myndighetene i Moskva

– En ukrainsk drone ble skutt ned i lav høyde idet den nærmet seg Engels-flybasen, sto det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva mandag morgen.

– Som følge av vrakdeler som falt ned, ble tre russiske militære tilhørende det tekniske personellet på basen, drept, står det videre.

Både ukrainske og russiske medier meldte flere timer tidligere at Engels-basen var rammet av eksplosjoner. Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået RBC-Ukraine dreide det seg om to eksplosjoner på flybasen.

Det russiske nyhetsmediet Baza meldte, med henvisning til lokale innbyggere, at flyalarmen ble utløst og at det ble hørt én eksplosjon.

– Karma

Intet utstyr på flybasen ble ødelagt, opplyser det russiske forsvarsdepartementet videre.

Ukraina har offentlig ikke påtatt seg ansvar for noen angrep i Russland, men landets myndigheter har uttalt at slike hendelser er «karma» for Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette er konsekvensene av den russiske aggresjonen, sier talsperson Jurij Ihnat i det ukrainske luftforsvaret i et intervju med ukrainsk TV.

– Dersom russerne trodde at denne krigen ikke ville ramme dem selv, tok de grundig feil, sier han.

Langt fra krigen i Ukraina

Engels-basen ligger nær byen Saratov, om lag 730 kilometer sørøst for Moskva, flere hundre kilometer fra frontlinjene i Ukraina.

Dette er andre gang denne måneden at Engels-basen blir utsatt for et angrep. 5. desember ble Engels-basen og en annen russisk luftbase, rammet av angrep. Også i kjølvannet av dette angrepet pekte russiske myndigheter på ukrainske droner.

Ingen tidligere angrep har skjedd så langt inne på russisk territorium siden invasjonen i februar.