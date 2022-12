Vladimir Putin lover ubegrensede midler til militæret

Putin holdt onsdag en tale i det russiske forsvarsdepartementet. Foto: Mikhail Kuravlov/Pool Photo via AP/NTB Les mer Lukk

NTB

Russlands president Vladimir Putin kaller Ukraina-krigen for en «felles tragedie», men legger all skyld for krigen på Ukraina og landets allierte.