Japan, Storbritannia og Italia går sammen om å utvikle nytt jagerfly

Illustrasjonsfoto: US Air Force B-1B Lancer bombefly (L), US F-35B stealth jetjagerfly (langt R) og sørkoreanske F-15K jagerfly jetfly (forgrunnen) flyr over Sør-Korea under en felles militærøvelse med sikte på å motvirke Nord-Koreas siste atom- og missiltester. (AFP FOTO / Sørkoreansk forsvarsdepartemen)

Les mer

Lukk