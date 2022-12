Innbyggerne i Kherson river ned russiske propagandaplakater

NTB

De hardt prøvede innbyggerne i Kherson river nå ned de store og forhatte propagandaplakatene som russerne satte opp da de okkuperte byen.

Byen Kherson sør i Ukraina var erobret av Russland i nærmere ni måneder før ukrainske styrker i november klarte å frigjøre byen.

Over hele byen hadde russerne satt opp store propagandaplater der det ble erklært at byen var en del av Russland, eller det ble formidlet budskap om viktige russiske historiske hendelser eller personer.

Da byen ble frigjort, begynte innbyggerne å fjerne plakatene, for dem et skrekkens symbol på okkupasjonen.

Plakatene er en del av propagandakrigen som pågår i takt med krigen på slagmarken. Russiske myndigheter forsøker å spre sin versjon av den pågående krigen og historien i sosiale nettverk, men også i de områdene i Ukraina de har tatt kontroll over.

Budskapet på noen av plakatene i Kherson dreide seg om hendelser fra andre verdenskrig. Men også informasjon om de Kreml-styrte folkeavstemningene som i september ble arrangert i fire regioner i Ukraina, deriblant Kherson.

Russland prøvde å legitimere annekteringen av områdene med såkalte folkeavstemninger.

En rød klut

Plakatene har vært en rød klut for de ukrainske innbyggerne, og ikke engang nye runder med russisk bombing har stoppet arbeidet med å fjerne de forhatte, russiske plakatene.

En av propagandaplakatene viste for eksempel bilder av barn som hadde på seg de ukrainske tradisjonelle skjortene «Vysjyvanka», med et digitalt bilde lagt over med det russiske flagget og slagord som «Russland er her for alltid» eller «Kherson er en russisk by».

På andre plakater var det bilde av Aleksander Suvorov, det russiske imperiets legendariske general fra 1700-tallet, og påskriften: «Naturen har skapt bare ett Russland; det har ingen konkurrenter.»

Gradvis er det prorussiske budskapet blitt erstattet av gule og blå ukrainske bannere med tekster som: «Kherson, helteby» eller «Kjære, du er fri.»

Glede ble erstattet av frykt

Gleden var stor da Kherson ble frigjort 12. november, men tiden som fulgte, har vært svært vanskelig for innbyggerne, og gleden er for mange erstattet av stor usikkerhet og en hard hverdag.

Ukrainske myndigheter hevder at det ble begått flere hundre krigsforbrytelser under okkupasjonen, og det er funnet mange døde – både sivile og soldater.

I slutten av november ble mange av byens innbyggere evakuert som følge av hard russisk bombing av byen. Gjentatte beskytninger, vinterkulde i kombinasjon med stadige strømbrudd og vannmangel har gjort livet svært tøft. Gleden over frigjøringen er der fortsatt, men prisen for friheten har vært svært høy.

Før krigen hadde byen 200.000 innbyggere. Hvor mange som bor her i dag, er usikkert, men det som er sikkert er at de som er igjen, går en tøff vinter i møte.