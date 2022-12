Jordskjelv rystet Indonesia

NTB

En nytt jordskjelv rammet lørdag øya Java i Indonesia.

Episenteret skal være 18 kilometer sørøst for byen Banjar i provinsen Vest-Java. Det er ikke kommet meldinger om skadde eller større ødeleggelser. Det er heller ikke sendt ut noe tsunamivarsel.

Det samme området ble rammet av et skjelv for mindre enn to uker siden, og da omkom over 330 mennesker.

Rystelsene lørdag hadde en styrke på 5,7, ifølge amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Indonesias meteorologiske institutt målte skjelvet til 6,4.