EU til Musk: Twitter må følge våre lover

EU har advart Twitter-sjef Elon Musk om at han må gjøre mer for å bekjempe desinformasjon på plattformen. Foto: Jeff Chiu / AP / NTB

NTB

EU har advart Twitter-sjef Elon Musk om at han må gjøre mer for å bekjempe desinformasjon for å holde seg innenfor EU-lovgivningen.