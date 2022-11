Militsleder kjent skyldig i kongresstorming

NTB

Lederen av den høyreradikale militsen Oath Keepers, Stewart Rhodes, er kjent skyldig i oppvigleri under stormingen av Kongressen i januar i fjor.

Et annet medlem av militsen, Kelly Meggs som leder Florida-avdelingen av gruppa, ble også funnet skyldig i oppvigleri, mens tre andre ble frikjent for anklagene.

Det tok juryen tre dager å komme fram til kjennelsen etter en to måneder lang rettssak i Washington som viste fram den ekstremistiske gruppas innsats for å beholde Donald Trump i Det hvite hus, koste hva det koste ville.

Rhodes gikk ikke selv inn i kongressbygningen, men var tiltalt for å ha ledet en sammensvergelse for å starte et væpnet opprør for å hindre maktoverføring til Joe Biden. Sammensvergelsen startet rett etter valget i 2020 som Trump tapte.

Advarte om borgerkrig

Juryen fikk høre hvordan Rhodes ved hjelp av opptak og krypterte meldinger oppildnet sine tilhengere til å jobbe for at Trump skulle bli sittende, og advarte om mulig blodig borgerkrig om ikke Trump handlet. Han beklaget også at de ikke hadde med seg våpen til Kongressen.

Det er ikke avklart når straffutmålingen skjer, men Rhodes er kjent skyldig i brudd på en sjeldent brukt paragraf med opprinnelse i borgerkrigen som kan gi inntil 20 års fengsel.

Kjennelsen er en betydelig fjær i hatten for justisdepartementet som har satt inn store ressurser for å bevise at de voldelige hendelsene som rystet grunnvollen i USAs demokrati, var et regelrett væpnet opprør mot den amerikanske stat.

De fem som tirsdag fikk sine kjennelser, er de første av til sammen 800 som er siktet for samme alvorlige paragraf etter 6. januar 2021.

Rhodes' forsvarere hevdet at aktoratet vred på betydningen av det Rhodes sa, og insisterte på at han kom til Washington bare for å virke som livvakt for noen av Trumps medarbeidere, og at Oath Keepers ikke hadde noen plan for å angripe Kongressen.

Kjøpte inn våpen

Men aktoratet viste hvordan Rhodes brukte tusener av dollar på å kjøpe et militært automatvåpen, magasiner og annet utstyr på vei til Washington, og hvordan Oath Keepers-medlemmer lagret store mengder våpen på et hotell i Virginia, klart til å fraktes inn til Washington.

Videoopptak viser hvordan flere titalls kamuflasjekledde Oath Keepers-medlemmer tok seg inn i kongressbygningen mens Rhodes sto utenfor og dirigerte sine folk.

Tre andre medlemmer av gruppa har tidligere sagt seg skyldig i oppvigleri, en paragraf som sist ble brukt i USA for snart 30 år siden mot militante islamister som truet med bombeangrep i New York.