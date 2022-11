Jens Stoltenberg: – Vladimir Putin bruker vinteren som våpen

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg anklager Russlands president Vladimir Putin for å bruke brutale bombeangrep til å tvinge ukrainere til å fryse eller flykte. Allierte lover mer ikke-militær støtte til Ukraina.

– Russland bruker brutale rakettangrep for å gjøre Ukraina kaldt og mørkt denne vinteren, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter første dag av Natos utenriksministermøte i Bucuresti tirsdag.

– President Putin prøver å bruke vinteren som våpen og tvinge ukrainere til å fryse eller flykte, sa han.

Russland har rettet en rekke rakettangrep mot Ukraina den siste tiden, som har ført til at store deler av landet har mistet strømmen.

Stoltenberg kom rett til pressekonferansen fra et hastemøte blant G7-landenes utenriksministre, hvor også Norge var invitert. Der sto energistøtte til Ukraina øverst på agendaen.

Etterlyser luftvern

Senere tirsdag skal Natos utenriksministre møte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Kuleba har tidligere etterlyst luftforsvarssystem fra Nato, som Patriots-systemet.

Ifølge Stoltenberg pågår det for tiden en diskusjon i alliansen om leveranser av nye systemer til Ukraina, men han understreket at Nato også må sørge for at systemene som alt er levert, som norske Nasams, er funksjonelle.

– Vi må sørge for reservedeler, vedlikehold og ammunisjon, sa han.

Ikke-militære bidrag

Nato-sjefen sa videre at allierte tirsdag har kommet med løfter om ytterligere bidrag til Natos såkalte Comprehensive Assistance Package. Pengene skal gå til å dekke umiddelbare, ikke-militære behov i Ukraina i form av blant annet drivstoff og generatorer.

Norge har nylig gitt 300 millioner kroner til dette fondet.

Nato-sjefen ble på pressekonferansen bedt om å konkretisere hvor store bidrag det er snakk om, men ville ikke røpe beløpet.

– Det må vente til allierte har kommet med løftene sine, sa han.

Stoltenberg rettet også en takk til Norge, som har invitert til et uformelt utenriksministermøte i Nato våren 2023.