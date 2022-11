Wagner-gruppen medgir at zambisk mann ble drept i Ukraina

Jevgenij Prigozjin, leder for Wagner-gruppen.

Sjefen for Wagner-gruppen innrømmer at en zambisk mann som ble rekruttert fra russisk fengsel, ble drept i kamp i Ukraina.

Innrømmelsen fra Jevgenij Prigozjin, sjefen for det russiske leiesoldat-selskapet, kommer to uker etter at Zambia krevde en forklaring fra russiske myndigheter om dødsfallet til den zambiske mannen.

23 år gamle Lemekhani Nathan Nyirenda fra Zambia studerte ved en teknisk høyskole i Moskva, men ble i april 2020 dømt til over ni års fengsel. Russiske myndigheter har ikke opplyst på hvilket grunnlag han ble fengslet og dømt.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Tette koblinger til Kreml

Tidligere i år var han en av mange fanger som ble rekruttert, enten frivillig eller med tvang, av Wagner-gruppen og sendt til fronten i Ukraina, der han ble drept 22. september.

Wagner-gruppen og Prigozjin personlig har vært i russiske fengsler for å rekruttere innsatte til krigen i Ukraina.

Prigozjin har tette koblinger til Kreml.

Vervet fanger med helseproblemer

Tidligere har britisk etterretning hevdet at Wagner har senket kravene til rekrutter og blant annet vervet fanger med helseproblemer.

Etter å ha stilt «forholdsvis høye krav ved rekruttering» tidligere, slipper Wagner-gruppen nå inn «innsatte med betydelige helseproblemer», skrev Det britiske forsvarsdepartementet i oktober.



Denne innfallsvinkelen legger mer vekt på antall rekrutter enn erfaring og kvalitet, het det videre.