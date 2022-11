Qatar og Tyskland inngår langvarig gassavtale

NTB

Qatar har inngått en avtale med Tyskland om levering av flytende naturgass (LNG) i minst 15 år framover.

Avtalen innebærer at Qatar skal levere to millioner tonn LNG per år.

– Med denne avtalen vil Qatar bidra til energisikkerheten i Tyskland og Europa, framholdt Qatars energiminister Saad Sherida al-Kaabi tirsdag.

Etter at gassleveransene fra Russland ble kuttet som følge av den russiske invasjonen av Ukraina, har Tyskland forsøkt å sikre økte leveranser fra andre land, deriblant Norge.

Qatar har ønsket å inngå så langsiktige avtaler som mulig, noe europeiske land har vært skeptiske til.