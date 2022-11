Kanye West tar med holocaust-fornekter i staben

Nick Fuentes, som bruker sin plattform til antisemittisk og hvit makt-propaganda, under et arrangement i Michigan i 2020. Sammen med rapperen Kanye West var han til middag hos Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida for en uke siden. Foto: Nicole Hester / Ann Arbor News via AP / NTB

NTB

Rapperen Kanye West har tatt med den høyreekstremistiske holocaust-fornekteren Nick Fuentes i sin valgkampstab.

For bare noen dager siden hadde West, som nå kaller seg Ye, Fuentes med seg på et middagsbesøk hos tidligere president Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Trump fikk mye tyn for å ha tatt ham imot, men forsvarte seg med at han ikke hadde hørt om ham.

Den 24 år gamle høyreekstremisten, som var med på stormingen av Kongressen i januar, tar seg fri fra strømmingen av sitt ytre høyreprogram for å bistå med Wests kampanje for å stille som presidentkandidat.

Han blir da kollega av Milo Yiannopoulos, tidigere redaktør i ultrakonservative Breitbart News og nå ansatt på kontoret til kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene, som har sagt at innretninger i verdensrommet som samler energi fra solen, eid av jødiske bankierer, kan ha vært årsaken til skogbrannene i California.

West kunngjorde i forrige uke at han ville forsøke seg på Det hvite hus igjen. Han stilte også i 2020, men fikk bare 60.000 stemmer i tolv delstater, et beskjedent tall i forhold til de 81 millioner Joe Biden fikk, og de 74 millioner som Trump fikk.

Under middagen i Mar-a-Lago ba West Trump om å bli hans visepresidentkandidat, et tilbud som ikke falt i god jord hos Trump. West forteller at Trump begynte å skrike til ham over bordet og ropte at han ville bli en taper.