Spania vil åpne grensen mot Gibraltar helt

Spania og EU foreslår å fjerne grensegjerdet mot Gibraltar for å legge til rette for fri bevegelse inn og ut av det britiske territoriet.

NTB

– Forslaget som er overlevert til britene er omfattende og inkluderer tiltak for å fjerne grensegjerdet og sikre fri bevegelse, sier Spanias utenriksminister Jose Manuel Albares i en uttalelse.

Forslaget vil gjøre Spania, på vegne av Schengen-landene, ansvarlig for Gibraltars yttergrense, står det videre. Albares sier også at Spania vil sette til side sine krav på suverenitet over Gibraltar for å fokusere på å holde grensen åpen.

Rett før britene forlot EU, ble de enige om en avtale som sikrer Gibraltar de samme rettighetene som Schengen-medlemmene, men en endelig avtale er fortsatt ikke på plass. Storbritannia har foreløpig ikke svart på det nye forslaget.

Rundt 15.000 mennesker pendler daglig mellom Spania og Gibraltar. De fleste av dem bor i nabobyen La Linea.

Spania avsto Gibraltar til britene i 1713, men har lenge ønsket å få tilbake halvøya, som i dag har rundt 32.000 innbyggere.