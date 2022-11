Britiske sykepleiere slutter seg til streik

NTB

Sykepleiere i store deler av Storbritannia slutter seg til to proteststreiker i desember. Dette blir fagforeningens første streik i dens 106 år lange historie.

Ansatte i England, Wales og Nord-Irland, men ikke i Skottland, streiker 15. og 20. desember, opplyser fagforeningen Royal College of Nursing (RCN), som sier at regjeringen har avvist et tilbud om forhandlinger.

Det har vært flere streiker i Storbritannia i år, der skyhøy prisvekst og levekostnader har gjort at arbeidstakere i en rekke sektorer krever høyere lønn.

Sykepleierstreiken føyer seg inn i en rekke proteststreiker fra blant andre jernbaneansatte og ansatte i postverket, som skal gjennomføre flere aksjoner inn mot jul.

En rekke andre, både i offentlig og privat sektor, har streiket i år, fra advokater til flyplasspersonell.

– Sykehusansatte har fått nok av å bli tatt for gitt, nok av dårlig lønn og utrygge bemanningsnivåer, nok av å ikke være i stand til å tilby pasientene den pleien de fortjener, sier RCN-leder Pat Cullen.

Fagforeningen, som ber om en lønnsøkning godt over inflasjonen, kunngjorde tidligere i november at en spørreundersøkelse av mer enn 300.000 medlemmer ga flertall for streik.

– Regjeringen har hatt mer enn to uker siden vi bekreftet at våre medlemmer føler på en slik urett at de vil streike for første gang, sier Cullen.

– De har makten og midlene til å stanse dette ved å åpne seriøse forhandlinger, heter det videre.

Den britiske inflasjonen var 11,1 prosent i oktober, det høyeste på 41 år.