Spanias regjering fikk grønt lys for statsbudsjett

NTB

Underhuset i den spanske nasjonalforsamlingen vedtok torsdag et nytt statsbudsjett med betydelig økt pengebruk på sosialtjenester og forsvar.

– Dette er et budsjett med historisk høye utgifter til sosialtjenester, slik at vi kan gå videre på veien mot et mer egalitært og bærekraftig land, tvitret statsminister Pedro Sánchez etter at budsjettforslaget ble vedtatt med 187 mot 156 stemmer i underhuset.

Det var uklart om Sánchez' mindretallsregjering ville få godkjent forslaget, men det regnes nå som en formalitet å få det vedtatt også i senatet, det øverste av forsamlingens to kamre.

Ifølge landets finansdepartement skal det brukes rekordhøye 266,7 milliarder euro, drøyt 2.751 milliarder kroner, på sosiale tjenester. Det er rundt 58 prosent av hele budsjettkostnaden. Ytterligere støtte fra EU dytter totalen opp til mer enn 274 milliarder euro.

Sánchez leder sosialdemokratiske PSOE, som har utarbeidet budsjettet sammen med venstreorienterte Unidas Podemos (UP). Det er region- og lokalvalg i Spania i mai, og på ny nasjonalforsamling til høsten.

Forsvarsutgiftene økes med mer enn 25 prosent til drøyt 12,8 milliarder euro. Spania har som mål å nå Nato-målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2029.

En ny og omdiskutert skatt for de rikeste ventes å øke skatteinntektene med 18,71 milliarder euro, 7,7 prosent. Budsjettunderskuddet ventes å bli på 3,9 prosent av BNP.