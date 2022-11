Orban lover Nato-ja til Sverige og Finland i starten av neste år

Ungarns statsminister Viktor Orban (til venstre) ble ønsket velkommen til Slovakia av sin slovakiske kollega Eduard Heger, som var vert for et møte i den østeuropeiske samarbeidsgruppen Visegrad 4. Etter møtet lovet Orban at Ungarn vil godkjenne Sveriges og Finlands Nato-søknader på nyåret.

