Twitter-kontorene stengte dørene for de ansatte

NTB

Twitter-ansatte er blitt fortalt at kontorene vil være stengt noen dager uten at det oppgis noen årsak. Samtidig ønsker en rekke ansatte å si opp jobben.

I eposten som er sendt ut til de ansatte, står det at kontordørene vil være stengt og at kortene ikke vil gi adgang fram til mandag 21. november, skriver BBC.

I mailen minnes det også om selskapets retningslinjer om ikke å diskutere intern informasjon i sosiale medier eller til pressen.

Twitters nye sjef Elon Musk har fått kritikk den siste tiden for å innføre flere radikale endringer etter at han nylig kjøpte medieselskapet for 44 milliarder dollar. Han har sparket halvparten av selskapets 7.500 ansatte og skrotet en hjemmekontorordning.

Onsdag denne uken sendte han ut et internt brev til de ansatte hvor han ba dem velge mellom å godta lange, intense arbeidsøkter eller slutte i jobben. De fikk frist til å svare klokken 17 dagen etterpå.

«For å bygge et banebrytende Twitter 2.0 og lykkes i en stadig mer konkurransepreget verden, må vi være ekstremt hardcore. Dette vil bety å jobbe i mange timer med høy intensitet. Bare eksepsjonell ytelse vil gi bestått karakter», skrev Musk i brevet.

Hundrevis av ansatte er anslått å være på vei ut av selskapet etter Musks krav, skriver Reuters. Musk selv skrev på Twitter torsdag at han ikke var bekymret for oppsigelsene og la til at «de beste folkene blir».